الداخلية: ضبط متهم بزراعة المخدرات فى كفر الشيخ

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية مشاركة مديرية أمن كفر الشيخ، قيام مزارع بممارسة نشاط إجرامى تخصص في مجال زراعة المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص متخذًا من دائرة مركز شرطة دسوق مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

«الداخلية»: ضبط متهم بزراعة المخدرات في كفر الشيخ

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال وجوده بقطعة أرض زراعية ملكه بمساحة فدان كائنة بدائرة المركز، وتبين قيامه بزراعة مساحة 6 قراريط بنبات "الخشخاش" المخدر "الأفيون"، كما عُثر بحوزته على كيلو جرام "أفيون" وطبنجة وإناء معدنى لتسهيل وتصنيع مادة "الأفيون".

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بزراعة نبات "الخشخاش" وتصنيعه وإعادة تشكيله والاتجار فيه وحيازته السلاح النارى لتأمين تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.