الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

ضبط 8 متهمين خلال حملات مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية اليوم، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات من ضبط الآتي:

ضبط 8 متهمين خلال حملات مكافحة جرائم الإتجار في المخدرات بالقاهرة

-ضبط عاطلَين في حلوان وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش

-ضبط 4 عاطلين «لأحدهم معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم 1،180 كيلو جرام لمخدر الحشيش

-ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما 1،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التحريات امن القاهرة النيابة العامة مشاجرة ضبط 8 متهمين المخدرات بالقاهرة القاهرة

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