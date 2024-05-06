ضبط 215 قضية مخدرات و42 سلاح ناريا وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي

تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من خلال حملاتها المتواصلة خلال 24 ساعة من ضبط 215 قضية مخدرات، و42 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي.

مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

ومن أبرز الضبطيات "130 كيلو حشيش و30 كيلو بانجو، و8 كيلو هيرو "تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.