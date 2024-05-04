السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والجونة فى دورى نايل

جانب من تأمين مباريات
جانب من تأمين مباريات الأهلي - آرشيفية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والجونة، في السابعة من مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة دوري نايل.

تأمين دخول الجماهير

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات، وممرات اللاعبين، وتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

ويمتلك الأهلى 24 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلي والزمالك، وسجل لاعبوه 26 هدفًا، وتلقت شباكه 14.
فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 26.

مباراة الأهلى والجونة

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