وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2024.

جاء بها: بمشاعر يملؤها المحبة والامتنان يطيب لى وهيئة الشرطة أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.

يأتي احتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام لنستلهم منها قيم التضحية والعطاء، راجين للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط والتكامل، وأن يبقى أمد الدهر في وحدةٍ لم تفرقها مكائد ولن تضعفها شدائد، تتشابك فيها أيادى المصريين لدفع مسيرة العمل الوطنى لتحيا مصر دومًا في عزة وكرامة.. وكل عام وقداستكم بخير.