الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

احتفالًا بعيد القيامة.. مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحى (صور)

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل رجال الدين المسيحي

استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددًا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما تم تقديم بعض الهدايا وكحك العيد "الذى تم إعداده بقطاع الحماية المجتمعية" لهم احتفالًا بتلك المناسبة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية  الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي. 

 

 

 

وزارة الداخلية حقوق الانسان عيد القيامة المجيد

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