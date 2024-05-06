واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

ضبط 3 قضايا تهريب و2373 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2373 مخالفات مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 32 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 257 حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتي تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها