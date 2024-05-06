الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بحوزته 200 كيلو جرام لمخدر الحشيش بجنوب سيناء

ارشيفية حشيش
ارشيفية حشيش

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن جنوب سيناء، قيام عنصر إجرامى «له معلومات جنائية» بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه متخذًا من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط متهم بحوزته 200 كيلو جرام لمخدر الحشيش بجنوب سيناء

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 كيلو جرام، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وهذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ14 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التحريات امن القاهرة النيابة العامة مشاجرة مخدر الحشيش جنوب سيناء

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