الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مفتوح الآن| الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

تنشر “الدستور” تفاصيل الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024 حيث يرتفع البحث عن رابط وخطوات نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024 في مصر.

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024  

-وفرت وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة، إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

-يكون من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين، من خلال إتباع الخطوات التالية بكل سهولة.
-رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024 
-حدد موعد ومكان الكشف الطبي، وبعدها تقوم إحدى اللجان الطبية بإجراء الكشف الطبي.
-بعد الموافقة على طلب استخراج البطاقة ومنها تحديد نوع الإعاقة وإثباتها.
-الخطوة التالية أن يتم إرسال التقرير المكتوب به تفاصيل إعاقة الشخص إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
-قم بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، لتحديد تحديد موعد الكشف الوظيفي.
-يتم إجراء كشف على الشخص المتقدم من أجل التأكد من نسبة إعاقته.
-إذا تمت الموافقة عليه، يتم إرسال البيانات الخاصة بصاحب الإعاقة إلى شركة مخصصة من أجل طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة وإرسالها لصاحب الإعاقة المتقدم.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

-إمكانية الجمع بين معاشين.
-توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية.
-خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة.
-الدمج في مدارس التعليم الأساسي.
-الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات.
-الإعفاء من الضرائب.
-الكشف الطبي في كل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة مجانًا.
-الإعفاء من المصروفات المدرسية.

موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

-ادخل على موقع وزارة الصحة وللاستعلام أيضا عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024  من خلال الضغط هنــــــا 
-قم بتسجيل البيانات المطلوبة والمتمثلة في كلا من الاسم رباعي، رقم البطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة الميلاد، الوظيفة، العنوان، رقم الهاتف المحمول، تحديد نوع الإعاقة.
-يجب التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحة.
-ستصل إليك رساله بالموعد ومكان الكشف.
-انقر على حفظ البيانات.

يهمك أيضا:

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

المعاقين نتيجة كشف المجالس الطبية المجالس الطبية لسيارات المعاقين مغربية نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين اعادة مناظرة المجالس الطبية المتخصصة المجالس الطبية المتخصصة لسيارات المعاقين نتيجة كشف سيارات المعاقين نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

متاح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وزارة العمل: جولة لمتابعة سير العملية التدريبية بمركز التدريب المهنى بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو