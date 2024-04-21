مفتوح الآن| الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024

تنشر “الدستور” تفاصيل الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024 حيث يرتفع البحث عن رابط وخطوات نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024 في مصر.

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024

-وفرت وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة، إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

-يكون من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين، من خلال إتباع الخطوات التالية بكل سهولة.

-رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024

-حدد موعد ومكان الكشف الطبي، وبعدها تقوم إحدى اللجان الطبية بإجراء الكشف الطبي.

-بعد الموافقة على طلب استخراج البطاقة ومنها تحديد نوع الإعاقة وإثباتها.

-الخطوة التالية أن يتم إرسال التقرير المكتوب به تفاصيل إعاقة الشخص إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

-قم بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، لتحديد تحديد موعد الكشف الوظيفي.

-يتم إجراء كشف على الشخص المتقدم من أجل التأكد من نسبة إعاقته.

-إذا تمت الموافقة عليه، يتم إرسال البيانات الخاصة بصاحب الإعاقة إلى شركة مخصصة من أجل طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة وإرسالها لصاحب الإعاقة المتقدم.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

-إمكانية الجمع بين معاشين.

-توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية.

-خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة.

-الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

-الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات.

-الإعفاء من الضرائب.

-الكشف الطبي في كل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة مجانًا.

-الإعفاء من المصروفات المدرسية.

موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

-ادخل على موقع وزارة الصحة وللاستعلام أيضا عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024 من خلال الضغط هنــــــا

-قم بتسجيل البيانات المطلوبة والمتمثلة في كلا من الاسم رباعي، رقم البطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة الميلاد، الوظيفة، العنوان، رقم الهاتف المحمول، تحديد نوع الإعاقة.

-يجب التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحة.

-ستصل إليك رساله بالموعد ومكان الكشف.

-انقر على حفظ البيانات.

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