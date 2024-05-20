الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطيران المدنى ولنقل الأمريكية: يشارك في ورشة "تقنيات التدقيق والتفتيش"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 

شارك وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى في ورشة العمل الأولى حول " تقنيات التدقيق والتفتيش" وذلك بالتعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) بالعاصمة القبرصية لارنكا؛ والتي واستمرت فعالياتها على مدار خمسة أيام خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ مايو الجاري، بمشاركة عدد من مسؤلي سلطات الطيران المدني بكلا من مصر وليبيا واليمن وقبرص، وهى تعد ورشة العمل الأولى من نوعها التي تجمع بين الدول الأربعة لمناقشة طرق الامتثال وأفضل الممارسات المتعلقة بمخاوف أمن الطيران لدى الدول الشريكة.
حضر الورشة المدير التنفيذي لإدارة العمليات الأمنية في (TSA) ومدير مركز الامتثال الإقليمي التابع لبرنامج EXBS المختص بمراقبة الصادرات وأمن الحدود ذات الصلة، حيث تم إجراء لقاءات تنسيقية مع كبار قادة الدول الشريكة لمناقشة قضايا أمن الطيران. وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين مصر وجميع دول العالم في مجال الطيران المدني،، 

سلطة الطيران المدنى تستضيف ورشة عمل حول نظام إدارة سلامة الطيران

 

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الطيران المدني: استمرار العمل الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية

تعزيز أمن الطيـران وتحقيق تواصل فعال بين سلطات الطيران

 

وقد هدفت ورشة العمل إلى تعزيز أمن الطيـران وتحقيق تواصل فعال بين سلطات الطيران المدني الإقليمية، وذلك في إطار التعاون الفعال بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني بما يؤكد على دور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفى هذا السياق أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على أن ورشة العمل تأتي فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى المتواصلة لدعم الأمن والسلامة الجوية على كافة المستويات بما يعزز أمن الطيران الإقليمي، ويُعمق التواصل بين جميع دول الجوار لتحقيق التنسيق والتكامل التام في مجال الطيران المدني بما يعكس مدى التزام مصر لدعم الشراكة الإقليمية وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي.

مشيرًا إلى أن ورشة العمل قد تم تنظيمها بناءًا على طلب الجانب المصري، مما يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق التعاون الدائم مع الدول الشقيقة لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية هذا إلى جانب أن سلطة الطيران المدني تسعى دائمًا إلى مواكبة أعلى المعايير والتشريعات  الدولية المتعلقة بصناعة النقل الجوى.

سلطة الطيران المدني تقنيات التدقيق والتفتيش TSA دارة أمن النقل الأمريكية مجال الطيران المدني الولايات المتحدة الامريكية

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