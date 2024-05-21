بدء التجهيز للتعاون بين دار الإفتاء والسياحة لتوعية الحجاج

بدأت غرفة شركات السياحة في التجهيز والتنسيق لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال اللقاء الأخير مع كل من ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، وأحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، بحضور كبار مسؤولي دار الإفتاء. جاء اللقاء وما تضمنه من مقترحات وقرارات لتوفير أكبر قدر من التوعية الدينية للحجاج والمعتمرين المصريين والإجابة على كافة استفساراتهم وأسئلتهم حول المناسك ومنع أي ارتباك لديهم.

وقال ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، إنه تم الاتفاق على توفير عدد من الدعاة ليرافقوا الحجاج هذا العام، خاصة في برامج الحج الاقتصادي والبري، بحيث يتواجد هؤلاء العلماء في أماكن إقامة الحجاج ومخيماتهم في منى وعرفات للإجابة على كافة تساؤلاتهم، وعقد عدة ندوات ومحاضرات طوال الرحلة لتوعية الحجاج بصحيح مناسكهم.



وتم الاتفاق على توفير مواد فيلمية من دار الإفتاء تتضمن شرحًا لمناسك الحج والعمرة والإجابة على كافة تساؤلات الحجاج والمعتمرين، وسيتم بث تلك المواد في صالات سفر الحجاج بالمطارات، وأيضًا في أماكن إقامتهم بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

كما تم الاتفاق على عمل بث مباشر على صفحات دار الإفتاء المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي طوال أيام الحج، خاصة يوم عرفة وأيام التشريق لشرح وتلقي أسئلة الحجاج والإجابة عليها. وتم الاتفاق أيضًا على البدء في وضع خطة مشتركة بين الجانبين لتوفير وسائل توعية متعددة طوال رحلات العمرة ابتداءً من الموسم الجديد، وإعداد برامج توعوية خصيصًا للحج والعمرة وبثها في المحطات والإذاعات المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.



ومن المنتظر إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين في أقرب وقت لتوفير أفضل سبل التوعوية للحجاج والمعتمرين المصريين والاستعانة بالمكانة العالمية والدينية والفقهية لدار الإفتاء وعلمائها الأجلاء في توعية الحجاج والمعتمرين بصحيح مناسكهم وإزالة أي لبث أو جدل أو غموض لديهم فيما يخص مناسك الحج والعمرة.

وأكد الدكتور شوقي علام أن دار الإفتاء تقوم بالفعل بجهد كبير في شرح صحيح الدين فيما يخص مناسك الحج والعمرة، وتستخدم في ذلك عدة أساليب دعوية منها المحاضرات المباشرة لعدد من العلماء وفي مقدمتهم المفتي، وافلام كرتونية تشرح صحيح المناسك، بجانب الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تتلقاها الدار من الحجاج والمعتمرين، مشددا على استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أنواع الخدمات الدينية والتوعوية للحجاج والمعتمرين وتلبية طلبات قطاع السياحة في هذا الأمر لخدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن.

وأشاد مسؤولي السياحة بالتعاون الكبير الذي أبداه فضيلة المفتي واستجابته لطلبات القطاع السياحي، ومبادرته بتوفير كافة أشكال التوعية للحجاج خلال موسم الحج وكذلك للمعتمرين طوال العام، ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ هذا التعاون وزيادة جرعة التوعية خلال موسم الحج الذي ينطلق خلال أيام.