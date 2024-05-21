1200 سائح على متن 42 رحلة بالون طائر فوق سماء الأقصر

صرح ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود, بأن المحافظة تشهد رواجا سياحيا رغم حرارة الجو، وإقبالا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي.



وأضاف عبود، أن مطار البالون شهد تحقيق أعلى معدلات تحليق البالون، حيث حلقت اليوم حوالي 42 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد ومقابر ملوك وملكات مصر القديمة ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية على ضفاف نهر النيل في أجواء من البهجة والفرحة.



وأشار إلى أن هذه الرحلات تتم بعد مراجعة وإشراف الشركة المصرية للمطارات، حيث يتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، لافتا إلى أن البالون يرتفع حتى 650 مترا أو نحو 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالي 20 إلى 40 دقيقة.



عاصمة السياحة العالمية

وأكد أن الأقصر تتميز برحلات البالون الطائر وهي من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال، وأهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.