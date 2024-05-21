بعد تحذير الأرصاد.. نصائح للقيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من تعرض مصر لطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خاصة خلال ساعات النهار.

وقالت الهيئة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك إن مصر تتعرض لمنخفض جوي خليجي قادم من السعودية مع وجود الكثير من الأتربة والغبار العالقين في الجو.

ويتساءل الكثير من الناس عن القيادة خلال الطقس الحار التي غالبًا ما تكون ضرورية، ومن خلال اتخاذ بعض الاحتياطات، يمكن القيادة بأمان، وتجنب الأعطال المرتبطة بالحرارة وهو مانستعرضه معكم في التقرير التالي حسب موقع NRMA الأمريكي.

ابق رطبًا على الطريق:

قم بالقيادة بمياه احتياطية تكفي لجميع الركاب وأي حيوانات أليفة أيضًا، خاصة إذا كنت ذاهب في رحلة طويلة وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين فهي قد تساعد في إبقائك مستيقظًا، ولكنها أيضًا مدرات للبول مما قد يتسبب في فقدان جسمك للماء.

لا تترك أبدًا الأطفال أو الحيوانات الأليفة بمفردهم في السيارة:

لا تترك أطفالك أو حيواناتك الأليفة في السيارة لأي فترة من الوقت دون إشراف الكبار، تعرف على المزيد حول كيفية منع حبس طفل عن طريق الخطأ في السيارة بالإضافة إلى أهم النصائح للتحرك مع الحيوانات الأليفة.

خدمة سيارتك:

إذا كنت ستذهب في رحلة طويلة أو إذا لم تقم بصيانة سيارتك خلال الأشهر الستة الماضية، فيمكنك منع حدوث أي عطل غير مريح عن طريق فحصها بواسطة فني متخصص.

فحص وصيانة البطارية:

تضع درجات الحرارة الساخنة ضغطًا إضافيًا على جهاز كالبطارية، لا تحتاج معظم البطاريات إلى الصيانة هذه الأيام، ولكن إذا كانت البطارية تحتوي على أغطية، فتحقق من المستوى وأعد شحنه حسب الضرورة، إذا كان لديك خلية رطبة أو خلية هلامية أو بطارية ذات حصيرة زجاجية ممتصة (AGM) لا تحتاج إلى صيانة، فتأكد من أنها لم تتشقق أو تسرب، بالنسبة لجميع أنواع البطاريات، قم بتنظيف أي تآكل من أطراف التوصيل، وقم بتأمين جميع التوصيلات وتأكد من تثبيت البطارية بإحكام وحمايتها من الاهتزاز.

ابق الزجاج الأمامي نظيف:

في الصيف، هناك فترة زمنية أطول تبقى فيها الشمس في الأفق ما يجعل من الصعب عليك رؤية الطرق بوضوح في الصباح ويعد الزجاج الأمامي النظيف أمرًا ضروريًا، حيث إن أي أوساخ وخدوش تؤدي إلى تشتت الضوء الساطع، ما يحجب رؤيتك.

تأكد من وجود أساسيات عدة الطوارئ:

تأكد من وجود مجموعة أدوات الطوارئ المجهزة جيدًا في السيارة يجب أن تشتمل المجموعة على الماء، والمواد الغذائية غير القابلة للتلف، وكابلات التوصيل فهي ضرورية فقط إذا كان لديك سيارة قديمة، وشعلة مع بطاريات إضافية، ومثلثات التحذير من الطريق أو منارة الطوارئ، والأدوات اليدوية الأساسية، ومجموعة الإسعافات الأولية.

التخطيط المسبق لحالات الطوارئ:

تأكد من أن هاتفك المحمول مشحون بالكامل وأن لديك بعض النقود في محفظتك لحالات الطوارئ.

مراقبة مستويات الوقود:

لا تترك خزان الوقود يفرغ قبل ملئه وهذا أمر واضح إلى حد ما ولكنه يكتسب أهمية أكبر عندما يكون الطقس حارًا للغاية.

صيانة نظام التبريد:

يجب استبدال سائل التبريد الموجود في الرادياتير الخاص بك بشكل دوري وتحقق من مستوى السائل في نظام التبريد الخاص بك عن طريق البحث عن خزان الفائض البلاستيكي الموجود أسفل غطاء المحرك، أسهل طريقة هي فحص الخزان الاحتياطي البلاستيكي المتصل بنظام التبريد.،على جانب الخزان ستكون هناك علامة منخفضة وعالية ويجب أن يكون مستوى سائل التبريد بين العلامتين، من الممارسات الجيدة دائمًا التحقق من مستوى سائل التبريد في الرادياتير عبر غطاء الرادياتير، مع شرط مهم يجب أن يتم ذلك دائمًا عندما يكون المحرك باردًا. يمكن أن تؤدي إزالة الغطاء عندما يكون المحرك ساخنًا إلى تناثر سائل التبريد تحت الضغط، مما يؤدي إلى الإصابة بحروق خطيرة. إذا كان المستوى منخفضًا، يمكنك إضافة سائل التبريد، والتحقق مرة أخرى من دليل المالك للحصول على التوصية الصحيحة.

فحص المحرك ومستويات السوائل الأخرى:

تضع القيادة في الطقس الحار طلبًا كبيرًا على جميع مكونات المحرك، وليس فقط على نظام التبريد فقط افحص زيت المحرك وسائل ناقل الحركة وسائل التوجيه المعزز وسائل الفرامل للتأكد من أنها جميعها في المستويات الموصى بها.

الصيانة المناسبة للإطارات:

تأكد من نفخ إطارات سيارتك بشكل صحيح قبل الخروج للقيادة ويمكن تفريغها من الهواء وملئها بالنيتروجين للحفاظ على حرارتها باردة.

تاكد من توافر قطع غيار سيارتك معك:

لا تنس قطع الغيار، إذا كانت سيارتك بها واحدة، وتأكد من أن لديك الرافعة والأدوات اللازمة لتغيير العجلة تحقق من عمق مداس الإطارات أثناء تواجدك فيها، وإذا كانت قريبة من محددات التآكل، ففكر في الاستبدال.

احم نفسك من الشمس

وأخيرًا، تذكر أن تضع معك واقيًا إضافيًا من الشمس وقبعة إذا كنت بحاجة لقضاء بعض الوقت خارج السيارة، فانتقل إلى مناطق أكثر برودة قدر الإمكان وابق في مكان آمن ومظلل.

تصرف بسرعة إذا بدأت سيارتك في السخونة الزائدة:

عندما تتجاوز درجة حرارة سيارتك علامة المنتصف على لوحة القيادة حاول إيقاف تشغيل مكيف الهواء وتشغيل التدفئة لمنح المحرك فترة راح،. قم بالتوقف إذا كان القيام بذلك آمنًا، وامنح محرك سيارتك مزيدًا من الراحة واطلب المساعدة على الطريق إذا كان هناك بخار أو دخان، وابتعد عن السيارة إذا كان هناك دخان. المزيد من افعل ذلك بنفسك؟ كن حذرًا عند فتح غطاء السيارة الساخن جدًا، ولا تضيف سائل التبريد أو الماء حتى تبرد السيارة.

توخي الحذر في السيارة الكهربائية:

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة (والبرودة أيضًا) أن تقلل من شحن البطارية، أحيانًا بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. عليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لرحلة.