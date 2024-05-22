"الأرصاد" تُحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الخميس 23 مايو 2024، وموعد انكسار الموجة الحارة، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على استمرار الموجة شديدة الحرارة ليوم غدٍ الخميس، على أن تنكسر الموجة الحارة اعتبارً من يومي الجمعة والسبت، لتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من (4-5) درجات.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين بتجنب أشعة الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، حيث تكون هذه الفترة الأقوى لأشعة الشمس.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس

وإليكم النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس 23 مايو وحتى يوم الثلاثاء 28 مايو 2024

درجات الحراراة غدا الخميس

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 24

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 38 22

بنها 38 23

دمنهور 33 22

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 39 24

طنطا 38 23

دمياط 32 22

بورسعيد 32 24

الاسماعلية 40 21

السويس 39 22

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 41 23

كاترين 32 15

طابا 35 26

شرم الشيخ 41 28

الاسكندرية 28 21

العلمين 26 20

مطروح 26 19

السلوم 28 20

سيوة 36 20

الغردقة 42 29

سفاجا 42 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 42 28

حلايب 34 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 46 26