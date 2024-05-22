الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تُحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الخميس 23 مايو 2024، وموعد انكسار الموجة الحارة، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على استمرار الموجة شديدة الحرارة ليوم غدٍ الخميس، على أن تنكسر الموجة الحارة اعتبارً من يومي الجمعة والسبت، لتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من (4-5) درجات.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين بتجنب أشعة الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، حيث تكون هذه الفترة الأقوى لأشعة الشمس.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس

وإليكم النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس 23 مايو وحتى يوم الثلاثاء 28 مايو 2024

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحراراة غدا الخميس

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 24

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 38 22

بنها 38 23

دمنهور 33 22

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 38 24 

الزقازيق 39 24 

طنطا 38 23

دمياط 32 22 

بورسعيد 32 24

الاسماعلية 40 21

السويس 39 22

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 41 23

كاترين 32 15

طابا 35 26

شرم الشيخ 41 28

الاسكندرية 28 21

العلمين 26 20

مطروح 26 19

السلوم 28 20

سيوة 36 20

الغردقة 42 29

سفاجا 42 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 42 28

حلايب 34 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29 

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 46 26

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الطقس حالة الطقس حالة الطقس غد ا الخميس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة على المخيم الجديد فى النصيرات وسط قطاع غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

"الأرصاد" تُحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة