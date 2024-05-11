السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العليا لمهرجان المسرح المصرى

اجتماع مهرجان القومي
اجتماع مهرجان القومي للمسرح

اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير محمد رياض، لمناقشة تفاصيل الدورة السابعة عشرة "دورة سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وناقش أعضاء اللجنة العليا الكثير من الموضوعات، منها: توصيات لجنة التحكيم للدورة السابقة وتفعيل عدد منها خلال الدورة المقبلة، وكذلك مناقشة الموعد المقترح للمهرجان في دورته المقبلة، وغيرها من الموضوعات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

حضر الاجتماع الأول للجنة العليا للمهرجان الفنان القدير ياسر صادق "مدير المهرجان"، وعدد من أعضاء اللجنة العليا هم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، السيناريست الدكتور مدحت العدل، الناقدة والكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، والسيناريست الكبير وليد يوسف، وماجدة عبدالعليم منسق عام المهرجان، والكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبدالناصر رئيس اللجنة الإعلامية، والفنان محمد فاضل القباني مدير موقع المهرجان ومسئول السوشيال ميديا.

اللجنة العليا للمهرجان 

وجدير بالذكر أن اللجنة العليا تضم أيضًا من الأسماء: الفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المهرجان القومي للمسرح المصري حدث فني مهم لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.

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