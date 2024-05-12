الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. سيرين خاص بطلة مسلسل "مليحة" ضيفة "واحد من الناس"

برنامج واحد من الناس
برنامج "واحد من الناس"

تحل الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، بطلة مسلسل مليحة، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، في أول ظهور إعلامي لها، وتتحدث عن أسرار وكواليس المسلسل وشخصيتها ودورها، وكيف قامت بالتمثيل وهي تعيش تلك الأجواء الإنسانية الصعبة، وأصعب المشاهد بالمسلسل، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد.

وتتحدث سيرين عن عملها مع المخرج عمرو عرفة وتعاونها مع الممثلين المصريين، وردود الأفعال على المسلسل عند الشعب الفلسطيني والعدو الإسرائيلي، كما تتحدث عن بدايتها الفنية وكيف أصبحت ممثلة وعشقها لمصر وهل الصدفة لعبت دورًا في حياتها الفنية.

كما يستضيف الليثي مؤلفة مسلسل "مليحة "رشا الجزار والتي تتحدث عن فكرة المسلسل وكيف قدمتها، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني، واختيارها اسم مليحة، وهل كانت تخشي من تجربة المسلسل وهي الأولى في الدراما المصرية وهل هناك جزء ثانٍ من المسلسل وردود الأفعال على المسلسل.

مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى الضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة 

مسلسل مليحة عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 في النصف الثاني من الشهر الكريم، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين. 

سيرين خاس الفنانة الفلسطينية سيرين خاس برنامج واحد من الناس لعمرو الليثي سيرين خاس ضيفة برنامج واحد من الناس بطلة مسلسل مليحة

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