"السرب" يكتسح إيرادات شباك التذاكر

تصدر فيلم السرب، من بطولة النجم أحمد السقا، قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس السبت.

واستطاع الفيلم منذ انطلاق عرضه بدور السينما أن يكتسح الإيراد اليومي لشباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسه فيلم "شقو" لعمرو يوسف، وجمع فيلم "السرب"، أمس السبت، إيرادات بلغت قيمتها 1.027.568 جنيه.

قصة فيلم السرب

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال الفيلم

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

أفلام منافسة

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 5 أفلام هى: "السرب"، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي، وفيلم "عالماشي" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان، حسين البلاسي.