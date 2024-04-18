أحمد السقا يروّج لـ"السرب": مصر مبتسيبش حق ولادها

روَّج الفنان أحمد السقا، لفليمه الجديد "السرب"، والمقرر عرضه مطلع شهر مايو المقبل، بجميع دور العرض السينمائي.

وشارك "السقا"، جمهوره بمقطع فيديو للفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس" وعلَّق: "مصر مبتسيبش حق ولادها #فيلم_السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر #دم_المصريين_خط_أحمر"، ليتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي منصة إكس.

فيلم السرب

ويُجسِّد أحمد السقا، في الفيلم دور "علي المصري"، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا؛ من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

ويتناول فيلم "السرب"، أحداثًا حقيقية، حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 13 موقعًا، كما يعرض العمل واقعة الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين.

أبطال "السرب"

الفيلم من إنتاج شركة سينرجي، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم.