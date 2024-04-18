محمد الباز: سيناء كانت ستتحول لإمارة إسلامية وتم إنقاذها مرتين

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن سيناء كان مخططًا لها أن تتحول إلى إمارة إسلامية ويُرفع عليها علم داعش، لكن تم إنقاذها.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "تم إنقاذ سيناء مرتين، الأولى عسكريًا والثانية بالتنمية"، مؤكدًا أن حماية هذا البلد تكون بالقوة العسكرية والتنمية.

وتابع: "الدراما اجتهدت في تقديم نماذج لبطولات شهداء مصر في معركة الإرهاب، اللي اتقدم لسيناء كثير جدًا وهنا لازم كل واخد يأخد حقه، قبل 30 يونيو كان كل حديث الإعلام لماذا نترك سيناء خالية ومفيش تنمية".

30 يونيو

واستكمل: "إلى أن جاءت 30 يونيو فأصبح هناك مشروع متكامل لتنمية شاملة في سيناء، بتكلفة حوالي 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، مش هنحمي سيناء فقط بقوات الجيش لكن بالتنمية ويبقى في ناس عايشة هناك".

وأردف: "بدأت حركة تنمية بعد 30 يونيو، والدنيا تغيرت هناك بشكل كبير، وهذا هو العمل الكبير الذي قامت به الدولة، والاحتفال بذكرى تحرير سيناء زمان كان بالغناء، لكن الآن هنقول إحنا عملنا وقدمنا لهذه الأرض ما يجب أن نقدمه".