الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز: سيناء كانت ستتحول لإمارة إسلامية وتم إنقاذها مرتين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن سيناء كان مخططًا لها أن تتحول إلى إمارة إسلامية ويُرفع عليها علم داعش، لكن تم إنقاذها.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "تم إنقاذ سيناء مرتين، الأولى عسكريًا والثانية بالتنمية"، مؤكدًا أن حماية هذا البلد تكون بالقوة العسكرية والتنمية.

وتابع: "الدراما اجتهدت في تقديم نماذج لبطولات شهداء مصر في معركة الإرهاب، اللي اتقدم لسيناء كثير جدًا وهنا لازم كل واخد يأخد حقه، قبل 30 يونيو كان كل حديث الإعلام لماذا نترك سيناء خالية ومفيش تنمية".

30 يونيو

واستكمل: "إلى أن جاءت 30 يونيو فأصبح هناك مشروع متكامل لتنمية شاملة في سيناء، بتكلفة حوالي 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، مش هنحمي سيناء فقط بقوات الجيش لكن بالتنمية ويبقى في ناس عايشة هناك".

وأردف: "بدأت حركة تنمية بعد 30 يونيو، والدنيا تغيرت هناك بشكل كبير، وهذا هو العمل الكبير الذي قامت به الدولة، والاحتفال بذكرى تحرير سيناء زمان كان بالغناء، لكن الآن هنقول إحنا عملنا وقدمنا لهذه الأرض ما يجب أن نقدمه".

محمد الباز سيناء تنمية سيناء تحرير سيناء مش حسبة برمة

مواد متعلقة

محمد الباز: الطمع فى سيناء متجدد.. وهناك مؤامرات لا تتوقف ضد مصر

الأكثر قراءة

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عمر كمال يثير الجدل بـ7 تصريحات جديدة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم البلدية بنسبة 15%

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين