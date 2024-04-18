الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الطمع فى سيناء متجدد.. وهناك مؤامرات لا تتوقف ضد مصر

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إن "موقع سيناء مثلما هو ميزة بالنسبة لمصر فهو يجعلنا محط أطماع كثيرة جدًا"، متابعًا: "لدينا أيضًا قناة السويس، وموقع مصر يعطي ميزة نسبية كبيرة جدًا لكن لا ميزة دون ثمن".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "هناك دائمًا مؤامرات ضد مصر، الأمر ليس نظرية مؤامرة هي لعبة مصالح وناس عاوزة تكون لها اليد العليا على البلد".

وتابع: "هو مش عاوز يحتلك هو عاوز يبقى مسيطر عليك وعنده كروت يلعب بيها لأن موقع مصر مميز له فوائد ويجر مواجهات وصراعات كثيرة".

ولفت إلى أن "سيناء تظل حلمًا لقوى كبيرة جدًا وهذا ظهر في عملية إحياء سيناريو التهجير الذي بدأ منذ 1897 عند مناقشة إنشاء وطن قومي لليهود، ومن بين الأماكن كانت سيناء وهذا السيناريو تجدد بعد أحداث 7 أكتوبر"، مشيرًا إلى أن "الطمع في سيناء متجدد".

وتابع: "آلاف البيوت المصرية قدمت شهداء ومصابين في الحرب ضد الإرهاب في سيناء"، متسائلًا: "ما هذه الروح، روح موجودة في كل البشر لكن عند المصريين زيادة شوية إننا نحارب على الأرض ونفديها".

محمد الباز سيناء الإرهاب في سيناء الحرب ضد الإرهاب مش حسبة برمة

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