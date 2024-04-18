الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممشى سياحي وتلفريك.. تفاصيل مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات

الأهرامات
الأهرامات

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، آخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقال "عامر" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن هذا المشروع يتم بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يشارك في عددٍ من مشروعات الدولة.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التوسع في المشروعات الأثرية القومية تزامنًا مع التطور الذي يشهده المتحف المصري الكبير، متابعًا: "هناك ربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، حيث سيتم عمل ممشى سياحي وتلفريك".

تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات

وعن تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات قال الخبير الأثري، إن سيتم غلق المدخلين الموجودين حاليًا، المنطقة الأساسية ستكون عند مدخل الفيوم ستشهد توسعات كبيرة جدًا، وسيتم إنشاء منطقة تريض، ومنطقة لركوب الخيل والجمال، ومنطقة لوحدة الإطفاء المركزية.

وتابع: "ستكون هناك بوابات لتنظيم دخول الحافلات السياحية وخروجها، وتم تركيب 4 ماكينات ذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية، بالإضافة إلى دورات مياه فندقية وتركيب بوابات ذكية إلكترونية وقاعات سينما ومركز طبي وعربات جولف وأتوبيسات نقل كهربائية بالإضافة إلى مركز لكبار الزوار ومكتب استعلامات وخدمات إنترنت ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات السريعة؛ لتقديم خدمة عالمية في هذه المنطقة الأثرية".

الأهرامات منطقة الأهرامات مشروع تطوير خدمات الزائرين اكسترا نيوز

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