مفوض "الأونروا": إسرائيل عذّبت موظفينا أثناء احتجازهم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن المقرات التي أخلتها الوكالة تستخدمها قوات إسرائيل وحماس والمجموعات المسلحة الأخرى للأغراض العسكرية.

وأضاف "لازاريني" خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "مقرات الأونروا في غزة تم احتلالها عسكريًا، وهناك مزاعم حول وجود أنفاق تحت تلك المقرات".

وأشار إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية تحتجز موظفي الأونروا، متابعًا: "الموظفون حكوا قصصًا مروعة عن إساءة معاملتهم وتعذيبهم أثناء الاحتجاز".

وطالب مفوض "الأونروا" بتحقيق مستقل ومساءلة للتغاضي الفادح عن وضع العاملين في المجال الإنساني الذين يستحقون الحماية، وعن العمليات الإنسانية والمرافق الإنسانية بموجب القانون الدولي.