الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فقدنا 178 موظفًا بسبب الحرب

"الأونروا": إسرائيل ترفض إيصال المساعدات إلى شمال غزة

الأونروا
الأونروا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن إسرائيل ترفض طلبات الوكالة لإيصال المساعدات إلى الشمال بشكل متكرر.

وأضاف لازاريني، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "يتم إبعاد موظفي الأونروا عن اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والفاعلين الإنسانيين".

وتابع: "كما يتم استهداف مقرات الأونروا وموظفيها منذ بداية الحرب على قطاع غزة، هناك 178 موظفًا في الأونروا قُتلوا، وأكثر من 160 مقرًا للوكالة معظمها يستخدم كملاجئ قد تم تدميرهم وإلحاق الضرر بهم مما أدى إلى قتل 400 شخص".

الأونروا وكالة الأونروا إسرائيل شمال غزة مجلس الأمن

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