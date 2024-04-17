الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليونيسف تكشف عن معاناة 14 ألف طفل فى غزة منذ بدء الحرب

أطفال غزة
أطفال غزة

استشهد أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل.

وقالت خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بحسب بيان لمنظمتها: "لقد أصيب الآلاف وآلاف آخرون على شفا المجاعة".

في بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إن "طفلًا واحدًا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة.

وأضاف البيان أن أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت في غزة منذ بدء الحرب، و6 آلاف منهن تركن خلفهن 19 ألف طفل يتيم.

معاناة الأطفال في غزة

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وقالت اختصاصية الاتصالات في اليونيسف، تيس إنغرام، التي زارت غزة مؤخرًا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء، إن ما أذهلها هو عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم.

وقالت: "ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم المؤقتة، حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم".

واتهمت إسرائيل أعضاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في جرائم الحرب في المنطقة بأن لديهم "سجلًا من التصريحات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل"، بعد أن اتهم مفوض الأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة جهود جمع الأدلة من الضحايا والشهود المباشرين، من هجمات حماس في 7 أكتوبر.

كما "أن الأشخاص الـ1200 الذين قُتلوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والنساء والفتيات المغتصبات، والرهائن الذين أُخذوا إلى غزة، يعرفون جيدًا أنهم لن يحصلوا أبدًا على أي عدالة أو المعاملة الكريمة التي يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها، الذين لديهم سجل حافل من التصريحات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل"، حسبما قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لشبكة CNN.

ولم تقدم البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أي دليل أو معلومات إضافية تدعم مزاعمها.

وتقوم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ 7 أكتوبر. 

وقال مفوضها، كريس سيدوتي، يوم الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية تعرقل بشكل فعال جهود الحصول على أدلة من شهود وضحايا إسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل.

وأضافت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، علاوة على ذلك، زارت آليات ومؤسسات مستقلة، بمن في ذلك ممثلو الأمم المتحدة، إسرائيل والتقت بالناجين وضحايا الهجوم الإرهابي.

اليونيسيف الامم المتحدة منظمة الأمم المتحدة الأطفال غزة

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