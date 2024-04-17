المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: قلقون من استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة في قطاع غزة

قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن الولايات المتحدة قد تطرح مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإدانة إيران بعد الهجوم على إسرائيل.

وأضاف المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة في قطاع غزة.

كما أشار "وربيرج" إلى أن الولايات المتحدة تناقش مع المسئولين الإسرائيليين توفير الحماية لموظفي منظمات الإغاثة والمدنيين بشكل عام.