مفوض "أونروا": إسرائيل تريد إنهاء أنشطتنا فى غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إنه إذا توافرت الإرادة السياسية الكافية، فمن الممكن إحداث تغيير بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف لازاريني خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، أن أغلبية الدول أعضاء المجلس تدعم الوكالة ومع ذلك تتعرض "أونروا" لقيود هائلة.

أشار إلى أن "أونروا" تواجه حملة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لإنهاء أنشطة الوكالة في قطاع غزة.