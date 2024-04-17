متحدث الخارجية الأمريكية: إقامة دولة فلسطينية لن يأتي عن طريق مجلس الأمن

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وريبرج، إن الولايات المتحدة ترى أن تأسيس الدولة الفلسطينية لن يأتي عبر الأمم المتحدة أو أي طرف من الأطراف خارج المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "الولايات المتحدة لا ترى الآن وفي هذه الحرب المستمرة الظروف مناسبة لحدوث هذه المفاوضات".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الدولة والإدارة الأمريكية تؤمن بذلك، متابعًا: "الإدارة الأمريكية لا ترى الآن الظروف المناسبة لمناقشة قضية حل الدولتين الآن، والإدارة ترى أن تأسيس الدولة الفلسطينية لن يأتي عبر أي قرار من مجلس الأمن".