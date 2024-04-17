الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الخارجية الأمريكية: إقامة دولة فلسطينية لن يأتي عن طريق مجلس الأمن

سامويل وريبرج
سامويل وريبرج

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وريبرج، إن الولايات المتحدة ترى أن تأسيس الدولة الفلسطينية لن يأتي عبر الأمم المتحدة أو أي طرف من الأطراف خارج المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "الولايات المتحدة لا ترى الآن وفي هذه الحرب المستمرة الظروف مناسبة لحدوث هذه المفاوضات".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الدولة والإدارة الأمريكية تؤمن بذلك، متابعًا: "الإدارة الأمريكية لا ترى الآن الظروف المناسبة لمناقشة قضية حل الدولتين الآن، والإدارة ترى أن تأسيس الدولة الفلسطينية لن يأتي عبر أي قرار من مجلس الأمن".

مجلس الأمن الخارجية الامريكية فلسطين إقامة دولة فلسطين اكسترا نيوز

مواد متعلقة

الجمعة.. مجلس الأمن يصوت على طلب فلسطين لتصبح عضوًا كامل العضوية بالأمم المتحدة

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

هبوط اضطراري بمطار القاهرة بدلًا من برج العرب.. مصادر تكشف التفاصيل لـ"الدستور"

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

موعد عيد الأضحى 2024 / 1445 وعدد أيام الأجازة للموظفين والقطاع الخاص

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين