إسلام عفيفى: محصلة الضربة الإيرانية على إسرائيل صفر والهجوم غير مفاجئ

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، إن محصلة الضربة الإيرانية على إسرائيل صفر ولم يكن هجومًا مفاجئًا.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة تصدت بشكل أساسي لهذا الهجوم وبريطانيا أيضًا، وبالتالي لم يحقق أي نتائج ملموسة على الأرض باستهداف سلطة الاحتلال أو أهداف استراتيجية في الداخل.

وتابع: "المحصلة النهائية صفر، وإسرائيل الآن لديها مبرر قوي جدًا أن تفتح نيران بكامل قوتها بداية من استهداف البرنامج النووي الإيراني إلى حرب سبرانية".