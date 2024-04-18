30 درجة بالقاهرة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمة على القاهرة تسجل 30 درجة.

وقالت "غانم" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن اليوم يشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بمحافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من 5 إلى 6 درجات.

وأضافت: "سنعود إلى الأجواء التي كنا عليها من قبل، فهي أجواء حارة نهارًا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد".

أشارت إلى أن الأجواء ستكون دافئة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حارة في المحافظات الجنوبية، خصوصًا جنوب الصعيد، والعظمى على محافظات جنوب الصعيد ستكون 39 درجة مئوية.

كما أوضحت أن فترات الليل ستشهد بعض البرودة، خصوصًا فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وفي المدن الجديدة والأماكن المفتوحة فيها الأجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.