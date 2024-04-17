الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مفوض "الأونروا": الأوضاع فى الضفة الغربية المحتلة مقلقة كثيرًا

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الحالة في الضفة الغربية المحتلة مقلقة كثيرًا.

وأضاف "لازاريني" خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، نقلتها قناة "إكسترا نيوز" أن الضفة تشهد اعتداءات يومية من قبل المستوطنين والغزو العسكري، حيث يتم تدمير المنازل والبنى التحتية المدنية.

وتابع: "هذا جزء من نظام منهجي للقمع، ومساحة الأونروا التشغيلية تتقلص بعد أن فرضت إسرائيل تدابير عشوائية تقوض وجودنا وتنقل موظفينا".

كما أشار إلى أن إبقاء المدارس المراكز الصحية التابعة للوكالة مفتوحة أمر صعب الآن، وهناك تدابير إسرائيلية بوقف أنشطة الأونروا على الأراضي الفلسطينية.

الأونروا وكالة الأونروا الضفة الغربية الضفة إسرائيل

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