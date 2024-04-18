الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: الأعياد القومية فرصة لتعريف الأجيال الجديدة ببطولات المصريين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

هنأ الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل الحالي، قائلًا: "كل سنة وإحنا طيبين لأن هذه مناسبة تستحق".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف أم": " بعض الناس تعتقد أن كل فائدة الأعياد القومية أنها إجازة رغم أن هذه الأحداث فرصة لتجديد تذكير الناس بما حدث وتعريف أولادك والأجيال الجديدة إن البلد دي قدمت إيه علشان تحافظ على أرضها ومقدراتها".

وتابع: "الرئيس السابق حسني مبارك في 25 أبريل 1982 رفع العلم المصري على سيناء، وبعدها طابا في 15 مارس 1989 ودي مناسبة مهمة جدًا أيضًا".

واستكمل: "الأرض معنى رمزي مهم جدًا معنى للسيادة، والناس لما تضحي بدمها بتبقى شايفة إن دي حاجة قليلة جدًا في سبيل الحفاظ على الأرض".

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