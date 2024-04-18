محمد الباز: قرار الحرب ليس سهلًا.. والجيوش مش بتلعب "ببجى"

وصف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المناوشات بين إيران وإسرائيل بـ"التمثيلية".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن إسرائيل ضربت القنصلية الإيرانية في سوريا واغتالت عددًا من القيادات المهمة في الحرس الثوري الإيراني، وهنا إيران كان لا بد أن ترد؛ لأن الأمر متعلق بكبرياء دولة.

وتابع: "الحرس الثوري الإيراني أعلى حاجة عندهم، فعندما يتم استهدافه فلا بد من هذا الرد. إيران لا تريد دخول مواجهة بشكل مباشر منذ سنوات طويلة، وتدخل حروبها في المنطقة عبر وكلاء أمثال حزب الله والحوثيين، لكن أن تحرك إيران أسلحة من أرضها وتدخل حربًا فهذا أمر نادر الحدوث، وأول مرة يكون فيه إعلان من إيران أنها ستضرب إسرائيل".

وأشار إلى أن "هذا الأمر أثار أكبر حالة من السخرية في السنوات الأخيرة، والشعب المصري متوصاش في السخرية من هذا الموضوع".

وأوضح أن مصر حذرت من توسيع نطاق الحرب؛ بسبب التبعات الاقتصادية الخطيرة للحرب، متابعًا: "تبعات احتجاز السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين خسّرت مصر 40% من دخل قناة السويس".

وأردف: "إيران دولة تعرف حدود إمكانياتها، هي توجه ضربة لكي ترد كرامتها، لكن قرار دخول الحرب ليس سهلًا، هذا تصرف دبلوماسي استخدمت فيه القوة بقدر معين لأن الدول مينفعش تنفعل وتدخل الحرب لأنها تؤثر على الاقتصاد والاستقرار، الحرب مش كلمة سهلة، الدول والجيوش مش بتلعب (ببجي)، ده فيه إنفاق ضخم جدًا وتأثيرات على الاقتصاد ضخمة جدًا".

واختتم: "الجاد في الموضوع هو أن الدول لا تتورط في قرار الحرب بسهولة؛ لأن استقرار وحماية الدول أمر مهم جدًا ينعكس على حياة المواطنين".