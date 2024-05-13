الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يعرض في عيد الأضحى.. 5 محافظات مصرية تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

كواليس فيلم اللعب
كواليس فيلم اللعب مع العيال

قام المخرج شريف عرفة وفريق عمل فيلم "اللعب مع العيال" باختيار 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، وكشف منتج الفيلم هشام عبد الخالق أن المحافظات هي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، مؤكدًا أن الفيلم الذي سيعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، تم تصوير مشاهده في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.


وأشار عبد الخالق أن فترة التصوير ما بين سيوة ونويبع، وصحراء الغردقة استغرقت 15 يوما كاملة، واجهوا خلالها العديد من الصعوبات خاصة أن التصوير كان في أماكن نائية بعيدة عن العمران، بالإضافة إلى درجات الحرارة كانت غير عادية، كاشفًا أن التصوير تم خلال شهر أغسطس الماضي بها، وهو ما اضطر فريق الفيلم للحصول على راحة كل 3 أيام من العمل، بالإضافة إلى التحضيرات الإنتاجية التي تمت لتلك المناطق قبل التصوير.

وأشار إلى أنها استمرت لأكثر من 6 شهور لتمهيد المنطقة حتى تتمكن السيارات من الوصول إلى حضن الصحراء حيث تتم عملية التصوير، وبناء الديكورات وبعض المباني التي تم استخدامها في التصوير، مشيرًا إلى أن الجمهور سيتفاجأ بمشاهدة العديد من الأماكن الجديدة بمصر والتي لم يتم تقديمها في أي فيلم من قبل، بالإضافة إلى أنه تم تصوير أيضًا بالعديد من الأماكن الصحراوية بالقاهرة.

أبطال فيلم اللعب مع العيال 


الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

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