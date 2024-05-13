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محمد الباز

فن

1.5 مليون جنيه إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

افلام السينما
افلام السينما

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر مجتمعة أمس الأحد، إجمالي إيرادات قدرت بـ1.537.587 جنيه. 

قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس 

وجمع فيلم "السرب" إيرادات بلغت قيمتها 843.283 جنيه ليحتل المركز الأول عن جدارة، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير، وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

 

وجاء فى المركز الثانى  فيلم "شقو"، الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 350.750 جنيه.

 

وفيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

 

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 

أما فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، فجاء في المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 284.770 جنيه.

 

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، جورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

 

وتذيل القائمة فيلم "عالماشى" محتلًا المركز الرابع والأخير، محققًا إيرادات بلغت قيمتها 58.784 جنيه. 

 

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

 

والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري. 

أفلام جديدة تدخل السباق 

وتستقبل دور العرض السينمائية خلال أيام عددًا من الأفلام الجديدة وتحديدًا يوم 22 مايو الجاري ومنها فيلم "بنقدر ظروفك" للنجم أحمد الفيشاوي، ويشارك البطولة كل من نسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

 

وبعد فترة غياب عن السينما تعود النجمة غادة عبدالرازق بفيلم "تاني تاني"، ويشارك في بطولة العمل أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، وهو من تأليف محمد نبوى، علاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

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