الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رامي المتولي مديرًا فنيًا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب ورابحة عشيت مستشارًا

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب

في محاولة لضخ دماء جديدة في برمجة أفلام ومسابقات مهرجانات السينما، اختار مهرجان الغردقة لسينما الشباب مع الناقد السينمائي رامي المتولي ليشغل إدارة المكتب الفني، والناقدة السينمائية الجزائرية رابحة عشيت مستشارا فنيا  للمهرجان بدورته الثانية التي تنطلق خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024.

وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن إتاحة الفرص أمام الشباب في تولي مسئولية تنظيم وإدارة  والمشاركة في فعاليات المهرجان هدف يحرص عليه  المهرجان منذ بداية التفكير في إطلاق دورته الأولى.

وقال الكاتب الصحفي قدري الحجار: الأفلام المشاركة في البرامج والأقسام المختلفة من صنع  الشباب أو تتناول قضايا خاصة بهم لذلك رؤية الشباب أيضا في إدارة المهرجان فنيا مطلوبة حتي تكتمل الصورة داخله.

من جانبه، أعرب الناقد رامي المتولي عن سعادته بالانضمام الي فريق عمل مهرجان الغردقة. 

وقال: المهرجان يحمل طبيعة خاصة جدا بين المهرجانات السينمائية في الوطن العربي فالسينما في الأساس هي فن شاب متطور طوال الوقت وهو ماسنحرص عليه في شكل ومضمون الدورة الثانية للمهرجان.

يشار إلى أن الناقد السينمائي  رامي المتولي تولي إدارة المكتب الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة يوبيله الفضي العام الماضي كما يتولي إدارة واحدة من مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 هذا العام وعمل كمبرمج لأفلام مهرجان الإسكندرية لأفلام دول البحر المتوسط.

فيما تولت الناقدة الجزائرية رابحة عشيت إدارة المكتب الفني والإعلامي لمهرجان وهران الدولي للأفلام العربية لأكثر من دورة كما شاركت كمبرمجة لأفلام مهرجانات دولية عديدة. 

كان المهرجان أعلن عن فتح باب المشاركة في مسابقات دورته الثانية في الفترة من 1مايو  وحتي 15 يوليو 2024:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccO6dLfVUi-O-Po-z7z9a0vKKYE4PSqlc0Qss2AvXvvndxYw/viewform

عن المهرجان 
تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو  وتعقد دورته الثانية في الفترة  من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب ويخصص المهرجان جائزة  تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

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