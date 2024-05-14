الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد عز بين "ولاد رزق 3" و"فرقة الموت" ويبحث المشاركة في الموسم الرمضاني

احمد عز
احمد عز

يعيش النجم أحمد عز حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية.

ويسابق عز الزمن للانتهاء من تصوير فيلميه الجديدين “ولاد زرق 3” و“فرقة الموت”،  حيث من المتوقع أن يشارك بهما في موسم عيد الأضحى السينمائي هذا العام. 

وأوشك  أحمد عز على الانتهاء من تصوير فيلم "فرقة الموت" من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهينى، فقد انتهى فريق عمل الفيلم مما يقرب من 80% من مشاهده. 

ويسعى عز للانتهاء من تصوير الفيلم بالتزامن مع تصويره لفيلم ولاد رزق 3 والذي تقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر في موسم عيد الأضحى. 

فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

أما فيلم  "ولاد رزق 3"  فقد تبقى لأحمد عز أقل من أسبوعين للانتهاء من تصويره بالكامل. 

ولاد رزق من  بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، على صبحى، كريم قاسم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، سيتم الإعلان عنهم تباعا، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

مسرحية ومسلسل 

على جانب آخر علمت الدستور ان أحمد عز قرر الحصول على قسط من الراحة عقب الانتهاء من تصوير أعماله السينمائية ليعود بعدها لبحث مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل 2025، حيث تلقى عرض من إحدى الشركات للقيام ببطولة مسلسل جديد وما زال عز يدرس العرض.

في سياق آخر تعاقد أحمد عز على تقديم عمل مسرحي جديد خلال موسم الصيف ومن المقرر ان يبدأ بروفات العمل قريبا. 

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