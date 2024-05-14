الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تامر حسني يبدأ تصوير "ري ستارت"

تامر حسني
تامر حسني

بدأ النجم تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" صباح اليوم الثلاثاء، تحت قيادة المخرجة سارة وفيق، وجمعت المشاهد الأولى بين تامر حسني وهنا الزاهد في ثان تعاون بينهما في السينما. 

وبدأت المخرجة سارة وفيق في تصوير العمل بالتزامن مع ترشيح أبطاله حيث يسعى نجوم الفيلم للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن لعرضه في موسم صيف هذا العام 2024. 

فيلم "ري ستارت" هو التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني، حيث قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

تفاصيل وأبطال "ري ستارت"

يعتبر "ري ستارت" من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق.

ويتعاون خلال فيلم "ري ستارت" للمرة الثالثة، مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويًا فيلم "مش أنا"عام 2021 مع حلا شيحة وماجد الكدواني، وفيلم "تاج" عام 2023 مع دينا الشربيني.

حفل تامر حسني 

من جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

كما يستعد تامر حسني لبدء تحضيرات البومه الغنائي الجديد حيث يعكف حاليا على اختيار كلمات الاغاني استعدادا لتسجيل الاغاني خلال الفترة المقبلة وطرح الالبوم مع بداية العام الجديد. 

فيلم ري ستارت فيلم ري ستارت تامر حسني تصوير ري ستارت فيلم تامر حسني الجديد تامر حسني وهنا الزاهد فيلم ري ستارت

مواد متعلقة

تامر حسنى يتأهب لـ “ري ستارت” بتمرين عنيف بالجيت سكي فى منتج الجونة

تامر حسنى يعلن انضمام الفنان الشاب سيد أسامة لأبطال فيلم "رى ستارت"

احتفالًا بشم النسيم.. تامر حسنى يشعل العين السخنة بحضور كامل العدد

آخر تطورات فيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت"

تفاصيل حفل تامر حسني في أعياد شم النسيم

قبل انطلاق تصويره.. التفاصيل الكاملة لفيلم "ريستارت" بطولة تامر حسنى

تامر حسنى يستعد لتصوير "رى ستارت".. الأسبوع المقبل

باسم سمرة ينضم لأبطال فيلم تامر حسنى الجديد "رى ستارت"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية