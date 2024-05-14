تامر حسني يبدأ تصوير "ري ستارت"

بدأ النجم تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" صباح اليوم الثلاثاء، تحت قيادة المخرجة سارة وفيق، وجمعت المشاهد الأولى بين تامر حسني وهنا الزاهد في ثان تعاون بينهما في السينما.

وبدأت المخرجة سارة وفيق في تصوير العمل بالتزامن مع ترشيح أبطاله حيث يسعى نجوم الفيلم للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن لعرضه في موسم صيف هذا العام 2024.

فيلم "ري ستارت" هو التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني، حيث قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

تفاصيل وأبطال "ري ستارت"

يعتبر "ري ستارت" من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق.

ويتعاون خلال فيلم "ري ستارت" للمرة الثالثة، مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويًا فيلم "مش أنا"عام 2021 مع حلا شيحة وماجد الكدواني، وفيلم "تاج" عام 2023 مع دينا الشربيني.

حفل تامر حسني

من جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

كما يستعد تامر حسني لبدء تحضيرات البومه الغنائي الجديد حيث يعكف حاليا على اختيار كلمات الاغاني استعدادا لتسجيل الاغاني خلال الفترة المقبلة وطرح الالبوم مع بداية العام الجديد.