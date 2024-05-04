السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

احتفالا بشم النسيم.. تامر حسني يشعل العين السخنة بحضور كامل العدد

تامر حسني
تامر حسني

أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما جديدًا، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد.

 

قدم تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية وسط حماس الجمهور.

تامر حسني يدخل تصوير "ري ستارت" خلال أيام

آخر تطورات فيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت"

تفاصيل حفل تامر حسني في أعياد شم النسيم

حفل تامر حسني في العين السخنة «كامل العدد».. شاركته أيتن عامر

 

كما شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة.

وظل الجمهور ينادي على تامر حسني فور كل أغنية يقدمها على المسرح  بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة تقديمه باقه من أغانيه القديمة صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

أعمال تامر حسني

‎يشار إلى أن تامر حسني يحضر الفترة الحالية لـ فيلم السينمائي الجديد بعنوان ري ستارت، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

يدخل الفنان تامر حسني في تصوير أحداث فيلمه الجديد "ري ستارت" خلال الأيام المقبلة، وذلك آملًا في اللحاق بموسم الصيف الجاري، خاصة وأنه تغيب عن موسم الفطر لانشغاله بتجهيز ألبومه الجديد.

 

ويتعاون خلال فيلم "ري ستارت" للمرة الثالثة، مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويًا فيلم "مش أنا"عام 2021 مع حلا شيحة وماجد الكدواني، وفيلم "تاج" عام 2023 مع دينا الشربيني.

 

وعلمت "الدستور"، أن "حسني" وقف على آخر الاستعدادات الخاصة بفيلمه الجديد، والتي تناولت جلسات عمل مع المخرجة سارة وفيق وعدد من أبطال العمل من أجل الوقوف على آخر تفاصيل المشروع الجديد من أماكن تصوير وفريق عمل وخلافه.

 

من جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

النجم تامر حسني تامر حسني سلسلة حفلات الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد لجمعة 3 مايو حفل تامر حسني في العين السخنة كامل العدد شاركته أيتن عامر العين السخنة

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