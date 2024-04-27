السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل انطلاق تصويره.. التفاصيل الكاملة لفيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني

تامر حسني
تامر حسني

يستعد النجم تامر حسني لخوض تجربة جديدة بالسينما من خلال فيلم “ريستارت” الذي يتعاون خلاله للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق والثانية مع الفنانة هنا الزاهد، ليعرض خلال موسم عيد الاضحى المقبل.

 

ويسعى “تامر” لانطلاق تصوير الفيلم خلال أيام حيث يعكف على وضع اللمسات الاخيرة بمشاركة الفنانة سارة وفيق ووضع خطة زمنية بعدما استقرت على اللوكيشن الاساسي للتصوير، ليخوض به موسم عيد الاضحى المقبل.

 

وأعلن تامر خلال الفترة الماضية عن انضمام نخبة من الفنانين للتعاون معهم لأول مرة مثل الفنان باسم سمرة الذي حقق نجاح كبير خلال موسم رمضان الماضي، والفنان محمد ثروت الذي انضم مؤخرا، بالاضافة إلى الفنانة هنا الزاهد التي شاركته نجاح فيلم “بحبك” وحقق ايرادات قياسية وقت عرضه.

 

ومن المفترض ان تدور احداث العمل في اطار اجتماعي كوميدي ليناسب جميع افراد الاسر المصرية والعربية، مثلما اعتاد جمهور تامر منه، وبه لمسة رومانسية، بالاضافة إلى تقديم عدد من الاغاني الجديدة خلاله.

 

يذكر أن تامر حسنى قدم آخر أفلامه "تاج" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

 

من جهة أخرى، أعلن تامر حسني عن تعاون جديد بينه وبين رامي صبري ونشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، وظهر فيها من داخل الاستوديو الخاص به برفقة الفنان رامى صبرى.

وكشف تامر حسنى عن تحضير عمل فنى جديد يجمعه برامى صبرى وكتب:  شغالين أهو يا حبايب قلبى أنا وأبو الروم.. دعواتكم".

تامر حسني ريستارت فيلم “ريستارت” هنا الزاهد سارة وفيق موسم عيد الأضحى ساندي تاج

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