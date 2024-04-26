بعد نجاح "بابا جه".. نشاط فني لأكرم حسني بالسينما

حقق الفنان أكرم حسني نجاح كبير خلال الفترة الماضية بمشاركته خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل “بابا جه” الذي حقق صدى كبير بين جمهور العالم العربي أجمع.

نشاط فني لأكرم حسني بالسينما

ويعيش اكرم حسني خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني في السينما، حيث يشارك صوتيا في فيلم الأنيميشن “جارفيلد” الذي يطرح بجميع دور العرض السينمائي يوم ٢٤ مايو المقبل، كما يحضر لانطلاق تصوير فيلم من بطولته بعنوان “جنان في اليابان”، ويشاركه البطولة الفنان احمد أمين، من إخراج إسلام خيري، والعمل ستدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.