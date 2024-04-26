الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ندى موسى تواصل رحلة صداقتها مع هند صبرى خلال أحداث "البحث عن علا 2"

الفنانة ندى موسى
الفنانة ندى موسى

تواصل الفنانة ندى موسى بشخصية "نسرين" رحلتها مع صديقتها "علا عبدالصبور" التي تجسد دورها الفنانة هند صبري ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" الذي بات عرضه قريبًا بعد أن جدولته منصة "نتفليكس".

ويتم عرض المسلسل ضمن قائمة المسلسلات التي ستعرض خلال العام الجاري الأوف سيزون، حيث علاقة الصداقة القوية بين "نسرين" و"علا" التي أحبها الجمهور خلال أحداث الجزء الأول ولاقت المشاهد التي جمعتهما رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشكل المثالي كما يجب أن تكون عليه الصداقة في تقديم المساعدات والمساهمة في البحث عن الذات من خلال النصائح والدعم من "نسرين" لـ "علا".

تشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" المقرر عرضه قريبًا على منصة "نتفليكس"، تطورًا كبيرًا في الأحداث والعلاقات الإنسانية وعلاقة الصداقة بين "نسرين" و"علا" والتي تزداد قوة مع مواجهة الكثير من المواقف والتحديات سويًا.

 

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" هو التجربة الثالثة التي تجمع بين هند صبري وندى موسى بعد أن تعاونا للمرة الأولى بمسلسل "هجمة مرتدة" والثانية في الجزء الأول من المسلسل والثالثة في الجزء الثاني المرتقب عرضه، ويشارك في بطولة العمل نخبة من الممثلين من بينهم هند صبري، ظافر العابدين، ندى موسى، سوسن بدر، طارق الإبياري، محمود الليثي وياسمين العبد من تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل "البحث عن علا 2" من بطولة هند صبري، ظافر العابدين،  ندى موسى، سوسن بدر، محمود الليثي، طارق الإبياري وياسمينا العبد.

وتم طرح الإعلان التشويقي الأول للمسلسل منذ أسابيع لعرضه قريبًا على المنصة العالمية، وتستكمل علا وبقية شخصيات المسلسل رحلتهم خلال أحداث الجزء الثاني في موضوع اجتماعي كوميدي خفيف يناقش قضايا هامة.

هند صبري نتفليكس علا عبدالصبور ندى موسى البحث عن علا مسلسل البحث عن علا الفنانة هند صبري

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