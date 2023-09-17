ندى موسى تنتهي من "الفريدو" وتنتظر عرض "التجربة المكسيكية"

تعيش الفنانة الشابة ندى موسى حالة من النشاط الفني المكثف، على الصعيدين الدرامي والسينمائي، خاصة أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها فى حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، أمام النجمة إلهام شاهين، والنجم أحمد فهمي عضو فريق واما، بقيادة المخرج عصام نصار، تمهيدا لإطلاق أولى حلقات المسلسل يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري.

تفاصيل وأحداث حكاية "الفريدو"

وتدور أحداث حكاية الفريدو، فى إطار اجتماعي تشويقى، حول أزمة الإيجار القديم، حيث تعيش إلهام شاهين، صراعًا خلال الأحداث مع صاحب العقار الذي تعيش فيه، لأنه يريد بيعه، بينما يجسد أحمد فهمي، عضو فريق واما، شخصية فريد وهو صاحب مطعم يعيش صراعًا مع منافسيه في نفس المنطقة.

مواعيد عرض "الفريدو"

تعرض حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON و ON drama ابتداءا من الأحد المقبل الموافق 24 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتعرض الحكاية من الأحد إلى الخميس، فى هذا التوقيت ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة الثانية صباحا، ومرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة on دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، ويتم إعادة الحلقة مرتين أيضا الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحاً، والثانية الساعة الخامسة عصراً.

صناع وأبطال "الفريدو"

"الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

فيلم التجربة المكسيكية

ومن جهة أخرى، تنتظر ندى موسى، طرح أحدث أعمالها السينمائية "التجربة المكسيكية"، بدور العرض، والذي انتهت من تصويره مؤخرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى.

أبطال فيلم التجربة المكسيكية

ويشارك فى بطولة التجربة المكسيكية، مجموعة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، ليلى عز العرب، وهو تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي.