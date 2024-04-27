هنادى مهنا أحدث المنضمين.. التفاصيل الكاملة لفيلم "أوسكار" لـ أحمد صلاح حسنى

يستأنف الفنان أحمد صلاح حسني تجهيزات فيلمه الجديد “أوسكار” ليبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، لييشارك في موسم الصيف الجاري بطرحه في السينمات.

ويعقد صناع الفيلم جلسات عمل مكثفة بقيادة المخرج هشام الرشيدي، لوضع خطة زمنية للانتهاء من تصوير العمل في أقرب وقت، ويواصل إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل، وكانت الفنانة هنادي مهنا أحدث المنضمين، حيث تعاقدت على القيام بدول البطولة النسائية أمام بطل العمل خلال الساعات الماضية، على أن يتم الإعلان عن القائمة الكالمة لصناع العمل خلال أيام قليلة.

"أوسكار" يخوض به أحمد صلاح حسني أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والفيلم كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدى، ومن المقرر الإعلان عن الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبلة.

ويعود أحمد صلاح حسنى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بعدما شارك فى آخر أعماله "الممر" عام 2019 وبطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، محمد الشرنوبى، ألحان المهدى، أمير صلاح، وضيفة الشرف هند صبرى وإخراج شريف عرفة.

