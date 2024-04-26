الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أنغام: تشرفت بالغناء في احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء

أنغام
أنغام

أعربت المطربة أنغام عن سعادتها وشعورها بالفخر بعد مشاركتها في إحياء احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء التي اقيمت امس بالعاصمة الادارة الجديدة، بمشاركة الفنان تامر حسني.

وشاركت انغام مجموعة صور لها من كواليس حفل أمس، وعلقت: “تشرفت بالغناء في احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء”.

 

“الحياة” تنقل فعاليات حفل عيد تحرير سيناء 

وأعادت شبكة تليفزيون الحياة، اليوم في الرابعة عصرا والعاشرة مساء، وذلك بناء على طلب الجمهور، حفل النجمة أنغام والنجم تامر حسني، وذلك بعد تصدر القناة لتريند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، الاحتفالية بالتزامن مع الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، وأحياها النجم تامر حسني والنجمة أنغام.

المطربة أنغام احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء عيد تحرير سيناء العاصمة الإدارية الجديدة حفل النجمة أنغام

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