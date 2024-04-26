الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

على خطى مستر إكس.. أحمد فهمي يلجأ لضيوف الشرف بفيلم "عصابة المكس"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

يواصل صناع فيلم “عصابة المكس” تصوير العمل على قدم وساق، سعيا منهم لطرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهو بطولة الفنان أحمد فهمي.

ويشارك خلال الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، ومن المقرر انضمام مجموعة أخرى خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع التصوير.

ويحرص أحمد فهمي خلال أعماله الفنية على مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف بطبيعة حال علاقاته الطيبة بالوسط الفني، حيث يشارك معظمهم بدون مقابل مادي، وكانت آخر أعماله السينمائية مستر إكس الذي حقق نجاحا كبيرا.

ويعتبر مشاركة الفنان هشام ماجد كضيف شرف هي المرة الثانية له التعاون مع احمد فهمي في فيلم من بطولته، وذلك منذ انفصال الثلاثي فهمي وهشام وشيكو، وذلك بعدما ظهر معه كضيف شرف في فيلم "الكويسين" الذي تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته حسين فهمي وشيرين رضا وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وعمرو وهبة وجيلان علاء وإخراج أحمد الجندي.

فيلم "عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الاخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويعيد أحمد فهمي في الفيلم تقديم شخصية المكسيسي والتي جسدها في فيلم "كازابلانكا" عام 2019.

يذكر أن هشام ماجد يعرض له حاليًا فى السينمات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

عصابة المكس ضيوف شرف موسم عيد الأضحى محمد ثروت أحمد فهمي

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