السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل مهرجان مالمو الدولي للعود بالسويد بمشاركة صلاح الشرنوبي

مهرجان مالمو الدولي
مهرجان مالمو الدولي

ينطلق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في مدينة مالمو بمملكة السويد في 23 مايو، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويشرف عليه نخبة من الفنانين والأكاديميين المختصين، وتضم لجنة التحكيم للمهرجان، كلًا من الموسيقار صلاح الشرنوبي/مصر، والفنانة عبير نعمة / لبنان، والموسيقار د. نصير شمة / العراق، والدكتورة سونيا مبارك / تونس،والموسيقار طاهر مامللي / سوريا.

ويعتبر مهرجان مالمو الدولي للعود والموسيقى والأغنية العربية من أهم المهرجانات التي تعمل على تشجيع مبدعي الموسيقى والغناء العربي والمساهمة بالترويج لهم في كل الدول العربية.

وسعى مدير المهرجان السيد يوسف بدر منذ تأسيس المهرجان إلى البحث والتجديد في فعاليات المهرجان، مرتكزا على دعم مسيرة الموسيقى العربية تعميقا للوجدان وانطلاقا للإبداع وتواصلا لدور المؤسسات والهيئات والجمعيات على خريطة الوطن العربي الكبير وخروجا بالموسيقى العربية إلى آفاق أرحب، ونشر الموسيقى والسلام والتسامح.

ويحل مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ضيفًا رئيسيًّا على المهرجان في دورته القادمة، ليكون إلى جانب لجنة التحكيم وإدارة المهرجان بتكريم الفائزين.

مدينة مالمو السويد مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية لجنة التحكيم للمهرجان مهرجان جرش للثقافة والفنون السيد ايمن سماوي

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