Watch it تروج لـ"دواعى السفر" بفيديو جديد لكامل الباشا

طرحت منصة WATCH IT برومو دعائيًا جديدًا للفنان الفلسطيني كامل الباشا، في إطار الحملة الترويجية لمسلسل "دواعي السفر"، الذي تنطلق أولى حلقاته غدًا الأربعاء، عبر المنصة.

وكشفت watch it عن الشخصية التي يلعبها كامل الباشا، حيث نشرت الفيديو مصحوبًا بتعليق: استنوا "إبراهيم" في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية ابتداءً من 15 مايو.

والشخصية التي يقدمها الفنان الكبير "كامل الباشا" هي شخصية قبطان متقاعد ضمن أحداث العمل.

وفي وقت لاحق، كانت قد طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسل "دواعي السفر" والنجوم المشاركين في العمل، والذي يقوم ببطولته أمير عيد.

وسيطر على البرومو الدعائي لمسلسل "دواعي السفر" تطرقه للأمراض النفسية، وبشكل خاص مرض الاكتئاب، حيث يعاني بعض أبطال العمل من الاكتئاب، وتعمل الفنانة نادين طبيبة أمراض نفسية، والتي قالت خلال البرومو: بيجيلي حالات كتير عندهم اكتئاب.. سبب اكتئابهم إنهم مش حاسين بأهميتهم.

مواعيد عرض مسلسل "دواعى السفر"

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، غدًا الأربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا.

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "دواعى السفر"

مسلسل "دواعي السفر" بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، وتتوالى الأحداث.