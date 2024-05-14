الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

العرض الأول في مصر غدًا.. تجربة خيالية جديدة لجون كراسينسكي بفيلم IF

فيلم If
فيلم If

يدخل جون كراسينسكي مرة أخرى إلى الأضواء بتجربة خيالية جديدة مع فيلمه الجديد “IF”، ليواصل بذلك دفع الحدود برؤيته الإبداعية، ويعرض في دور العرض المصرية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

وحقق جون كراسينسكي نجاحًا كبيرًا في هوليوود، بعد دوره في سلسلة The Office، ومشروعه الأخير ليس استثناءً فهو معروفًا بتنوعه كممثل ومخرج،  بعد النجاح المذهل الذي حققه من خلال جزئي A Quite Place.

 


 

قصة فيلم IF  لجون كراسينسكي 


في IF، يأخذ كراسينسكي الجمهور في رحلة خيالية إلى عالم الأصدقاء الخياليين. بقلم وإخراج كراسينسكي نفسه، يتبع الفيلم فتاة شابة تكتشف القدرة على رؤية الأصدقاء الخياليين المهجورين،  فتقرر أثناء شروعها في مغامرة سحرية، أن تعيد ربط هؤلاء الأصدقاء الخياليين الذين قد أصبحوا منسيين الآن بأصحابهم.

يضم الفيلم طاقم ممثلين ذوي أسماء بارزة بما في ذلك رايان رينولدز وكيلي فليمنغ وفيونا شو، بجانب الأداء الصوتي لـ فيب وولر بريدج ولويس جوسيت جونيور، وإيملي بلانت، ومات ديمون وستيف كاريل.

مستمدًا إلهامه من أفلام الشباب الكلاسيكية مثل "ET" و"The Goonies"، يمنح كراسينسكي "IF" لمسة من الحنين إلى الماضي وإثارة المشاعر المرتبطة بهذه الأفلام، ويعكس جاذبية مغامرات الطفولة والعمق العاطفي الذي تقدمه، ليجعل بذلك الفيلم مناسبًا لجميع الأعمار.

و يحمل IF رسالة قوية من الأمل والتواصل، حيث يأمل كراسينسكي من خلاله أن يستلهم الجمهور من رسالة الفيلم حول الصداقة والصمود، مذكرًا المشاهدين بأنه حتى في أحلك اللحظات، يوجد دائمًا بصيص من السحر والأمل في انتظار الاكتشاف.

كراسينسكي جون كراسينسكي فيلم IF IMAGINARY FRIEND افلام أجنبية بدور العرض السينمائي في مصر

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