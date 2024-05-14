ياسر قنطوش: شيرين ستكشف حجم الظلم الذي تعرضت له من شركة الإنتاج للرأي العام

أكد ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبدالوهاب، أنها تحترم وتقدر شركة الإنتاج التي تتعاون معها، موضحا أن هناك بعض الأشخاص يقفون ضدها ويحاولون وضع العراقيل وإثارة المشاكل دون مبرر واضح، وكأنهم يريدون إبعادها عن الغناء بكل الطرق وهذا ما دفعها للكشف عن حقائق خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف “قنطوش” في تصريحات صحفية أن شيرين تحترم القانون والعقود، ودفعت 8 ملايين جنيه لصالح شركة الإنتاج، وظنت أن النزاع انتهى.

وأشار إلى أنها مضطرة لكشف كل الحقائق وحجم الظلم الذي تعرضت له للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن فوجئت بقضية أخرى مرفوعة ضدها.

أزمات شيرين عبد الوهاب عرض مستمر

وأكدت شيرين عبد الوهاب في بيان صحفي لها أمس، استمرار الخلافات بينهما وبين شركة الإنتاج رغم تسديدها 8 ملايين جنيه، موضحة أنها ستحرك دعوى مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى اشتراط الشركة تقديمها حفلات فنية فقط في الوقت الحالي وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط، بالإضافة إلى عدم طرح 3 أغاني لها انتهت من تسجيلها في وقت سابق دون أسباب واضحة.

تعود أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا إلى عام 2019، حيث أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تطالب فيها بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما.

وكان من المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المدفوع على أن يضم الألبوم 10 أغانٍ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تتولى الشركة تنظيمها، وتم تحديد موعد للنظر في القضية.