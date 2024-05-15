84 سنة عادل إمام| "المتحدة" تُظهر علاقة الزعيم بوالدته (فيديو)

في لفتة خاصة دشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة من الفيديوهات الحصرية في احتفاء خاص بالزعيم عادل إمام بمناسبة ذكرى ميلاده الـ84 والتي تحل يوم الجمعة المقبل تخليدا لمسيرته الفنية الكبيرة والتي امتدت لعدة عقود.

عادل امام ووالديه

84 سنة عادل إمام - زعيم الفن العربي



وقدمت “المتحدة” مقطع فيديو على طريقة الرسوم الكاريكاتيرية تحت عنوان “عادل إمام.. الأم” ظهر فيها الزعيم عادل إمام متحدثا عن علاقته بوالدته.

حيث أظهر الفيديو مدى علاقة الزعيم بوالدته وكيق أثرت فيه.

وتحدث الزعيم خلال الفيديو عن والدته قائلا: كانت مريضة وكان نفسي إنها تستريح وحينما علمت بنبأ وفاتها صليت ركعتين وذهبت للمستشفى ولم أرغب في كشف وجهها.

وتابع: "وبعد وفاتها بشهرين وأثناء قيادتي لسيارتي في وسط البلد توقفت فجأة فقد شعرت بحزن شديد حينما تذكرتها وظللت ابكي بشدة وحرقة ووجدت أنني افتقدت أكبر حب في حياتي “محدش حبنى قد أمى”.

يذكر أن الزعيم عادل إمام كان قد كشف خلال استضافته فى أحد البرامج عن علاقته بوالدته، وقال الزعيم: “أنا مش بخاف من الموت لأنه قضاء الله وقدره، لكنى تأثرت وحزنت كثيرا لفقدان أمى”.

ورسم لجمهوره صورة مبسطة لوالدته من خلال الحديث عنها، حيث قال إنها كانت "أمية" لا تجيد القراءة والكتابة ولكن كان لديها حس ثقافى غريب وكانت شخصية قوية، موضحًا أن علاقته بها كانت مميزة عن باقى أشقائه ووصفها بأنها "كانت بتعبد حاجة اسمها عادل".

عادل امام ووالديه

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ84

واعتادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار سنوات، الاحتفاء بكبار رموز الفن المصري والعربي وذلك على طريقتها الخاصة تخليدا لدورهم العظيم في إثراء الفن وتكريما لمسيرتهم الفنية الكبيرة.

ويحتفل الزعيم عادل إمام خلال أيام وبالتحديد يوم 17 من الشهر الجاري بعيد ميلاده الـ 84 حيث ولد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق مشواره الفني الممتد لأكثر من 58 عاما إلى عالم الفن.